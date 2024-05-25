زوجة فيتور روكي تثير الجدل مجددا بعد إقالة تشافي (صورة)

أثارت دايانا لينز، زوجة البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول بنادي برشلونة، الجدل بعد نشرها صورة عدّها المتابعون بمثابة الرد منها على إقالة تشافي هيرنانديز من قيادة "البلوغرانا".

وأعلن برشلونة رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي.

وعانى روكي من قلة مشاركاته مع برشلونة منذ قدومه في انتقالات يناير الماضية، قادماً من فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، كما أن النادي كان يدرس إعارته بموافقة تشافي.

ونشرت دايانا لينز، صورة لها عبر حسابها على منصة إكس، وهي ترتدي قميصا يحمل صورة زوجها فيتور روكي وهو يضع يديه على أذنيه، في رسالة دعم له، بينما اعتبرها الكثيرون سخرية منها وردا على تشافي الذي كان سببا كبيرا في عدم مشاركة زوجها بمباريات البارسا.