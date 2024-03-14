رغم الرفض.. باريس سان جيرمان يراقب نجمي برشلونة
يواصل باريس سان جيرمان سعيه للتعاقد مع نجمي برشلونة يامين لامال، وباو كوبارسي.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة أصبح نقطة جذب رئيسة بسبب بعض المواهب الشابة مثل لامين يامال، وباو كوبارسي، وغيرهما.
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان أرسل شخصا واحدا على الأقل لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي أقيمت فيه مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشارك لامين يامال وباو كوبارسي في جميع دقائق المباراة، وحصل الأخير على جائزة رجل المباراة.
وقالت "سبورت"، إن هدف باريس سان جيرمان كان متابعة موهبتي برشلونة لامين يامال وباو كوبارسي، إلى جانب متابعة مستوى نابولي وبرشلونة؛ لأن أحدهما قد يواجه النادي الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأفادت أن أكثر من لاعب من برشلونة يرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، بينهم فرينكي دي يونغ الذي ينال إعجاب النادي الفرنسي.
وفي الأيام الأخيرة، عرف برشلونة اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لامين يامال، وقدم النادي الفرنسي عرضا بقيمة 200 مليون يورو، لكن تم رفضه.
وشارك لامين يامال في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي بواقع 2138 دقيقة، سجل فيها ستة أهداف، وصنع سبعة، ويرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.
في حين لعب باو كوبارسي 12 مرة مع برشلونة بواقع 918 دقيقة صنع فيها هدفا، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.