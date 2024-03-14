رغم الرفض.. باريس سان جيرمان يراقب نجمي برشلونة

يواصل باريس سان جيرمان سعيه للتعاقد مع نجمي برشلونة يامين لامال، وباو كوبارسي.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة أصبح نقطة جذب رئيسة بسبب بعض المواهب الشابة مثل لامين يامال، وباو كوبارسي، وغيرهما.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان أرسل شخصا واحدا على الأقل لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي أقيمت فيه مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك لامين يامال وباو كوبارسي في جميع دقائق المباراة، وحصل الأخير على جائزة رجل المباراة.

وقالت "سبورت"، إن هدف باريس سان جيرمان كان متابعة موهبتي برشلونة لامين يامال وباو كوبارسي، إلى جانب متابعة مستوى نابولي وبرشلونة؛ لأن أحدهما قد يواجه النادي الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.