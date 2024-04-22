لاعب ريال مدريد يرفض الاحتفال بالفوز على برشلونة

أثار عدم تواجد التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، خلال احتفال زملائه في الملعب بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، تساؤلات الجماهير والصحافة الإسبانية.

ولم يظهر غولر في صور أو فيديوهات احتفالات اللاعبين مع الجماهير، عقب المباراة، وهو ما أثار حيرة الجماهير بشأن إمكانية غضب اللاعب من عدم حصوله على دقائق للمشاركة في الكلاسيكو أو المباريات السابقة للميرنغي.