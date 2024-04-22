لاعب ريال مدريد يرفض الاحتفال بالفوز على برشلونة
أثار عدم تواجد التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، خلال احتفال زملائه في الملعب بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، تساؤلات الجماهير والصحافة الإسبانية.
ولم يظهر غولر في صور أو فيديوهات احتفالات اللاعبين مع الجماهير، عقب المباراة، وهو ما أثار حيرة الجماهير بشأن إمكانية غضب اللاعب من عدم حصوله على دقائق للمشاركة في الكلاسيكو أو المباريات السابقة للميرنغي.
ويقضي غولر، البالغ 19 عامًا، موسمه الأول في ريال مدريد، بعد انضمامه إلى النادي الملكي صيف العام الماضي 2023، قادمًا من فنربخشة التركي، لكنه لم يحظَ بأهمية داخل قائمة ريال مدريد، مع اكتفائه بخوض 98 دقيقة لعب فقط، وإشراكه أساسيًّا في مباراة واحدة، ببطولة كأس ملك إسبانيا.
ورد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على أسئلة الصحفيين عقب الكلاسيكو بشأن غياب غولر عن احتفالات الفوز، قائلا: "لا أعرف، لم أر ذلك، لقد احتفلت مع الجهاز الفني ثم ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس، الآن سنقيم كل شيء بهدوء، سيكون لدى أردا الدقائق التي يريدها في المباريات المقبلة".
ورغم عدم ظهوره في احتفالات الملعب، لكن غولر ظهر في غرفة تغيير ملابس ريال مدريد وهو يحتفل مع زملائه، كما نشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام" تؤكد سعادته بالفوز، وعلق عليها: "ريال مدريد.. ولا شيء آخر".
وذكرت تقارير سابقة، أن اللاعب التركي وجه طلبا إلى إدارة ناديه بتركه يرحل في الميركاتو الصيفي المقبل، وأن الإدارة تدرس بالفعل إعارته لمنحه المزيد من الحرية في اللعب مع فريق آخر.
صحيفة "أس" قالت، إن أندية أوروبية، في مقدّمها ريال بيتيس وإشبيلية، أجرت محادثات من أجل الاستعلام عن إمكانية استعارة غولر.
الصحيفة رأت أن الكلمة الأخيرة ستكون لريال مدريد؛ إذ يفضّل إعارة اللاعب لفريق يخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
واقترب ريال مدريد من الفوز بالدوري الإسباني، بعدما سجل جود بيلينغهام هدفًا قرب النهاية، ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، يوم الأحد.
ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميًّا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.
الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.