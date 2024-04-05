بعد بروز عضلاته.. سر التحول البدني المذهل لأردا غولر (صورة)
يواصل التركي أردا غولر تطوير نفسه بعد أشهر من انتقاله لريال مدريد.
ولم يعد غولر هو نفس اللاعب الذي جاء إلى ريال مدريد الصيف الماضي من حيث التغيير الجسدي.
وبحسب شبكة "كادينا سير" زادت كتلة عضلات غولر بمقدار 8 كيلوغرامات من خلال ممارسة التمارين الرياضية، ليتمكن من المنافسة على أعلى مستوى وتجنب الإصابات.
وغولر إحدى المواهب الشابة في ريال مدريد، لكن موسمه حتى الآن ليس الأفضل، ومشاركته ضئيلة، ولعب ما مجموعه 98 دقيقة سجل فيها هدفا.
ووفقا للشبكة كانت اللياقة البدنية لغولر إحدى العوامل التي جعلته لا يحصل على عدد الدقائق الذي يريدها تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
كما تعرض غولر لثلاث إصابات واحدة في الركبة، واثنتين عضليتين.
وكان غولر بوزن 62 كيلوغرام وبدا فيها يفتقد للياقة البدنية، وهو الوزن الذي كان سيشكل مشكلة كبيرة للمنافسة.
وشرع الجهاز الفني لريال مدريد واللاعب نفسه في تحقيق تغيير يتمثل في ممارسة التمارين الرياضية لزيادة كتلة العضلات.
وبعد تسعة أشهر في ريال مدريد تحسن غولر في هذا الجانب وبات وزنه 70 كيلو غرام.
وذكرت "كادينا سير" أن غولر ركز العمل بشكل أساسي على الجزء السفلي من الجسم، لتجنب كافة الإصابات التي دفعته إلى الغياب عن عدد كبير من مباريات الموسم.
وكان غولر يشارك تحسنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر عمله حتى عندما منحه كارلو أنشيلوتي الراحة.
ويأمل غولر في اللعب عدد كاف من المباريات فيما تبقى من الموسم، مستغلا محاولة ريال مدريد التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.