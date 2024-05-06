الكشف عن بديل ليفاندوفسكي في برشلونة

وشارك المهاجم البولندي في هزيمة برشلونة، يوم السبت الماضي، 4-2، أمام جيرونا في ملعب إستادي مونتيليفي، رغم نجاحه في تسجل هدف من ركلة جزاء.

وأدت الهزيمة إلى تتويج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36، وتشير التقارير إلى أن تشافي يخطط بالفعل لإعادة البناء في الصيف، بعد فشله في السباق على اللقب، ومن أهم الخطط رحيل ليفاندوفسكي، والتعاقد مع بديل.

منذ وصوله إلى النادي في صفقة بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونيخ، في عام 2022، ظل ليفاندوفسكي واحدًا من أعلى اللاعبين دخلاً في برشلونة، وسط المشاكل المالية المستمرة.

ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عامين متبقيين في عقده الحالي، لكن يبدو أن برشلونة سيحاول التخلص منه في الصيف، لضمان امتثاله للحد الأقصى للرواتب الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، في وقت سابق من هذا الموسم، والذي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.