الكشف عن بديل ليفاندوفسكي في برشلونة
وضع نادي برشلونة الإسباني، المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، كبديل محتمل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي أثيرت حوله تكهنات بالرحيل عن الفريق الكتالوني.
وشارك المهاجم البولندي في هزيمة برشلونة، يوم السبت الماضي، 4-2، أمام جيرونا في ملعب إستادي مونتيليفي، رغم نجاحه في تسجل هدف من ركلة جزاء.
وأدت الهزيمة إلى تتويج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36، وتشير التقارير إلى أن تشافي يخطط بالفعل لإعادة البناء في الصيف، بعد فشله في السباق على اللقب، ومن أهم الخطط رحيل ليفاندوفسكي، والتعاقد مع بديل.
منذ وصوله إلى النادي في صفقة بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونيخ، في عام 2022، ظل ليفاندوفسكي واحدًا من أعلى اللاعبين دخلاً في برشلونة، وسط المشاكل المالية المستمرة.
ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عامين متبقيين في عقده الحالي، لكن يبدو أن برشلونة سيحاول التخلص منه في الصيف، لضمان امتثاله للحد الأقصى للرواتب الذي فرضته رابطة الدوري الإسباني، في وقت سابق من هذا الموسم، والذي يبلغ 175 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "ذا صن"، يشعر برشلونة بأن نونيز قادر على تولي المهمة، ومستعد لتلبية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل مهاجم الأوروغواي.
يعد نونيز أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في آنفيلد، لكن أجره - الذي يُقال إنه يبلغ حوالي 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع - أقل بكثير مما يكسبه ليفاندوفسكي حاليًا.
ويزعم التقرير أيضًا أن اللاعب أعرب عن اهتمامه بارتداء برشلونة يومًا ما، لكنه سعيد بوضعه الحالي في ميرسيسايد.
وأثار داروين نونيز التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، حيث قام المهاجم الأوروغوياني – صاحب المستوى المتذبذب- بحذف جميع الصور الخاصة به المتعلقة بالنادي على منصة "إنستغرام".
وقام لاعب منتخب الأوروغواي بإزالة جميع صوره وهو يلعب مع ليفربول على صفحته الرسمية على إنستغرام، كل ما تبقى هو صور عائلية ولقطات للمهاجم وهو يلعب مع بنفيكا وأوروغواي.