ضربة قوية للنادي الأهلي السعودي

يذكر أن آلان سانت ماكسيمين، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وسجل النجم الفرنسي 4 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ويتنافس الأهلي الثالث، وله 58 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على التعاون الرابع وثماني نقاط على الاتحاد الخامس، على حسم آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدور المجموعات لبطولة النخبة القارية مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم المحلي.

لكن هذه المنافسة الشرسة لن تؤثر على الاهتمام بقمة النصر الثاني والبطل الهلال يوم الجمعة المقبل.

ويختتم الأهلي مباريات الجولة 32 يوم السبت ذاته باستضافة أبها الذي يبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ومر الأهلي بفترة من عدم استقرار المستوى حيث فاز مرتين وخسر مثلهما في آخر أربع مباريات لكن منافسيه لم يستغلا تعثره ليظل الأقرب للتأهل الآسيوي الموسم المقبل.