نيوكاسل يعلن انتقال ماكسيمين إلى النادي الأهلي السعودي

ولم يعلن الأهلي بعد ضم سانت-ماكسيمين البالغ من العمر 26 عامًا، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الساعات المقبلة.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعًا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم: الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وإدوار مندي من تشيلسي.

وكان سانت-ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل، في 2019، قادمًا من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة، في 20 عامًا، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.