زفيريف يتأهل لنصف نهائي رولان غاروس على حساب دي مينو

وبعد فوز شابته بعض اللحظات الصعبة، يلعب زفيريف المصنف الرابع في البطولة، في قبل النهائي أمام كاسبر رود المصنف السابع في البطولة والذي وصل إلى هذا الدور بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دور الثمانية بسبب إصابة في الركبة.

وفاز زفيريف، الذي خسر نهائي أمريكا المفتوحة في 2020، بمجموعة أولى متأرجحة بفضل كسر إرسال منافسه في الشوط السابع لكنه خاض معركة ضارية في المجموعة الثانية تبادل خلالها اللاعبان كسر الإرسال واحتكما إلى شوط فاصل.

وقلب زفيريف تأخره 4-صفر في الشوط الفاصل وحصل على نقطة لحسم المجموعة بعد تبادل مثير استمر 39 ضربة وسرعان ما ضاعف تقدمه وسط تحية كبيرة من الجماهير في ملعب فيليب شاترييه.