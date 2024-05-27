نادال يخوض مباراة افتتاحية صعبة أمام زفيريف في "رولان غاروس"
يبدأ رافائيل نادال، الفائز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 14 مرة، ما قد تكون آخر مشاركة له في البطولة بمواجهة صعبة، اليوم الاثنين، أمام ألكسندر زفيريف من أجل تجنب نهاية مسيرته في الدور الأول.
وأعلن نادال بالفعل أن هذا قد يكون الموسم الأخير في مسيرته، لكن لدى وصوله إلى باريس، قال اللاعب الإسباني إنه لا يستطيع التأكد بعد من استعداده لإغلاق الباب في "رولان غاروس".
وبعد غيابه عن بطولة العام الماضي بسبب الإصابة، سيحرص نادال على تحقيق أقصى استفادة من عودته وكذلك جماهيره، لكن يقف في طريقه الألماني زفيريف المصنف الرابع الفائز ببطولة إيطاليا المفتوحة.
وقال نادال: "مباراة افتتاحية ليست مثالية لأنني سأشعر بتنافسية لخوض هذه المباراة في وقت لاحق من البطولة، لكن هكذا تسير الأمور. يجب أن أكون جاهزًا منذ البداية. دعونا نرَ".
وستعيد المباراة ذكريات متباينة للاعبين عن آخر مرة التقيا فيها، في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022، عندما واصل نادال الفوز بلقب آخر في باريس وهو الأخير من بين 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.
واضطر زفيريف للانسحاب من هذه المباراة بسبب إصابة في الكاحل. وخضع لجراحة وانتهى به الأمر بالغياب عن بقية الموسم بسبب إصابة أخرى، لكنه عاد العام الماضي ليصل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي.
ومع معاناة بعض اللاعبين الكبار الآخرين مثل نوفاك ديوكوفيتش ويانيك سينر وكارلوس ألكاراز من الإصابات مؤخرا، قد تكون هذه فرصة زفيريف للفوز أخيرًا بإحدى البطولات الأربع الكبرى.
وربما لم يكن اللاعب الألماني يرغب في مواجهة نادال في وقت مبكر للغاية من البطولة، لكنه كان سعيدًا بحصوله على فرصة مواجهته مرة أخرى.
وقال زفيريف: "أردت حقًّا أن أواجهه هنا في باريس، لم أرغب في مواجهته في الدور الأول. أردت مواجهته في قبل النهائي والنهائي وفي مرحلة لاحقة من البطولة. لكن في النهاية هو ليس مصنفًا، هذه هي الحال وأعتقد أننا مستعدون لمعركة صعبة".
ويعود سينر المصنف الثاني عالميًّا للمنافسات بعد غيابه عن بطولة إيطاليا المفتوحة عقب تعرضه لإصابة في الفخذ في بطولة مدريد المفتوحة وسيواجه الأمريكي كريستوفر يوبانكس.
وتبدأ إيغا شيانتيك الدفاع عن لقبها ضد الفرنسية المتأهلة من التصفيات ليوليا غانغان، وتأتي البولندية المصنفة الأولى عالميًّا إلى باريس بعد فوزها باللقب في مدريد وروما.
وستلعب الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة مع الروسية جوليا أفديفا (21 عامًا) والمتأهلة من التصفيات والتي تشارك للمرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى.