نادال يخوض مباراة افتتاحية صعبة أمام زفيريف في "رولان غاروس"

يبدأ رافائيل نادال، الفائز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 14 مرة، ما قد تكون آخر مشاركة له في البطولة بمواجهة صعبة، اليوم الاثنين، أمام ألكسندر زفيريف من أجل تجنب نهاية مسيرته في الدور الأول.

وأعلن نادال بالفعل أن هذا قد يكون الموسم الأخير في مسيرته، لكن لدى وصوله إلى باريس، قال اللاعب الإسباني إنه لا يستطيع التأكد بعد من استعداده لإغلاق الباب في "رولان غاروس".

وبعد غيابه عن بطولة العام الماضي بسبب الإصابة، سيحرص نادال على تحقيق أقصى استفادة من عودته وكذلك جماهيره، لكن يقف في طريقه الألماني زفيريف المصنف الرابع الفائز ببطولة إيطاليا المفتوحة.

وقال نادال: "مباراة افتتاحية ليست مثالية لأنني سأشعر بتنافسية لخوض هذه المباراة في وقت لاحق من البطولة، لكن هكذا تسير الأمور. يجب أن أكون جاهزًا منذ البداية. دعونا نرَ".