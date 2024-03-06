رعب في الإعلام الإنجليزي بسبب هالاند وريال مدريد (صور)

أثارت تصريحات النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، بشأن مستقبله مع فريقه، الرعب في الإعلام الإنجليزي، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب بجانب الفرنسي كيليان مبابي.

ويستعد سيتي لاستقبال كوبنهاغن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

وفي المؤتمر الصحفي أمس، واجه هالاند أسئلة من وسائل الإعلام بشأن مستقبله، ليجيب: "سعيد بتواجدي في مانشستر سيتي، ولكن لا تعرف ما يحمله المستقبل".

وأضاف: "قولي ذلك على الأرجح سيصنع حالة من الصخب في وسائل الإعلام، غدا لا تعرف ما يجلبه لك المستقبل، لكني سعيد، يمكنكم كتابة ذلك، لكن عليكم أيضا كتابة كل ما قلته من قبل، أنا سعيد".