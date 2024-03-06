رعب في الإعلام الإنجليزي بسبب هالاند وريال مدريد (صور)
أثارت تصريحات النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، بشأن مستقبله مع فريقه، الرعب في الإعلام الإنجليزي، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب بجانب الفرنسي كيليان مبابي.
ويستعد سيتي لاستقبال كوبنهاغن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.
وفي المؤتمر الصحفي أمس، واجه هالاند أسئلة من وسائل الإعلام بشأن مستقبله، ليجيب: "سعيد بتواجدي في مانشستر سيتي، ولكن لا تعرف ما يحمله المستقبل".
وأضاف: "قولي ذلك على الأرجح سيصنع حالة من الصخب في وسائل الإعلام، غدا لا تعرف ما يجلبه لك المستقبل، لكني سعيد، يمكنكم كتابة ذلك، لكن عليكم أيضا كتابة كل ما قلته من قبل، أنا سعيد".
وحرصت الصحف الإنجليزية، اليوم الأربعاء، على رصد تصريحات هالاند وإبرازها في أغلفتها الرئيسة.
وأظهرت هذه العناوين قلق الصحافة البريطانية من أن هالاند قد يكون يفكر في مغادرة مانشستر سيتي والانضمام إلى ريال مدريد؛ إذ وُصفت تصريحاته بأنها "مقلقة" و"مفتوحة" و"غامضة".
وقالت صحيفة "ميرور" في تعليقها على التصريحات: "قلق بشأن هالاند بعد تصريحاته، لا يضمن الاستمرار في سيتي، يفكر في الأمر".
فيما عنونت صحيفة "ذا صن": "هالاند يغازل مدريد".
وقالت صحيفة "تليغراف": "هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى مدريد".
وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس": "هالاند يفتح الأبواب أمام مدريد، لا يضمن الاستمرار في سيتي فترة طويلة، على الرغم من سعادته".
يذكر أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يستمر حتى عام 2027، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل في عام 2024 مقابل رسوم قدرها 150 مليون يورو.
وتألق هالاند بشكل مذهل منذ انتقاله لمانشستر سيتي في صيف 2022 حيث سجل 80 هدفا خلال 84 مباراة.