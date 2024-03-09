الموعد الأقرب لتقديم مبابي لاعبا رسميا في ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" عن الموعد الأقرب لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعبا رسميا في ريال مدريد.

وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 عاما فريقه باريس سان جيرمان، أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي؛ إذ ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

وتشير التقارير إلى أن مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل، بعد فشل الميرنغي في التعاقد معه أكثر من مرة أبرزها صيف 2022.

وقالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد يخطط لتقديم مبابي في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

واستبعدت الصحيفة الإعلان عن تعاقد ريال مدريد مع مبابي في الأسابيع المقبلة، مع استمرار الميرنغي وباريس سان جيرمان بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.