الموعد الأقرب لتقديم مبابي لاعبا رسميا في ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا" عن الموعد الأقرب لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعبا رسميا في ريال مدريد.
وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 عاما فريقه باريس سان جيرمان، أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي؛ إذ ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.
وتشير التقارير إلى أن مبابي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل، بعد فشل الميرنغي في التعاقد معه أكثر من مرة أبرزها صيف 2022.
وقالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد يخطط لتقديم مبابي في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
واستبعدت الصحيفة الإعلان عن تعاقد ريال مدريد مع مبابي في الأسابيع المقبلة، مع استمرار الميرنغي وباريس سان جيرمان بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
وتأهل الفريقان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن المحتمل أي يقع الفريقان معا في دور الثمانية.
ومن المقرر أن تقام قرعة ربع النهائي ونصف النهائي يوم الجمعة المقبل.
ويعتمد إعلان ريال مدريد التعاقد مع مبابي على ما إذا كان باريس سان جيرمان أو ريال مدريد سيصل لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي في لندن.
وأوضحت "ماركا" أنه حال عدم تأهل ريال مدريد أوباريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا، فإنه من الممكن أن يكون الإعلان عن الصفقة في ذلك الأسبوع.
وإذا تأهل باريس سان جيرمان أو ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فمن الممكن الإعلان عن الصفقة يوم الإثنين 3 يونيو أو يوم الخميس 6 يونيو.
وذكرت "ماركا" أن مبابي سيعيش صيفا مثيرا، مع مشاركته مع فرنسا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، واحتمال مشاركته في أولمبياد باريس.