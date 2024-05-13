ناد تركي ينافس الهلال على نجم منتخب الأرجنتين

أبدت إدارة نادي بشكتاش التركي رغبتها في التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد دي ماريا مع فريق بنفيكا في 30 يونيو المقبل، ويحق له الانضمام لأي ناد في صفقة انتقال حر عقب نهاية منافسات الموسم الحالي.

وارتبط اسم دي ماريا بأندية الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، حيث ذكرت تقارير صحفية سابقة أن كلًّا من الهلال والاتحاد أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "mynet"، فإن رئيس بشكتاش، ومسؤولي الفريق اتخذوا قرارًا بوضع دي ماريا على جدول أعمالهم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.