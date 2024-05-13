ناد تركي ينافس الهلال على نجم منتخب الأرجنتين
أبدت إدارة نادي بشكتاش التركي رغبتها في التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد دي ماريا مع فريق بنفيكا في 30 يونيو المقبل، ويحق له الانضمام لأي ناد في صفقة انتقال حر عقب نهاية منافسات الموسم الحالي.
وارتبط اسم دي ماريا بأندية الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، حيث ذكرت تقارير صحفية سابقة أن كلًّا من الهلال والاتحاد أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "mynet"، فإن رئيس بشكتاش، ومسؤولي الفريق اتخذوا قرارًا بوضع دي ماريا على جدول أعمالهم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب الأرجنتيني سعيد باهتمام بشكتاش به، وقال لمسؤولي النادي: "أريد منكم أن تمنحوني بعض الوقت".
وسبق أن أفادت تقارير صحفية أن دي ماريا وضع الدوري السعودي للمحترفين أيضاً هدفاً محتملاً للانتقال إليه في الموسم المقبل.
وينتهي عقد دي ماريا، البالغ 36 عاما، مع بنفيكا في نهاية الموسم، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، كما لعب سابقاً لعدة أندية مثل: ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.
وكان أنخيل دي ماريا يرغب في العودة إلى ناديه السابق روزاريو سنترال الأرجنتيني، بداية من الموسم المقبل لكنه تلقى تهديدات بإيذاء عائلته في حال عودته لناديه من جديد.