شيكابالا يثير القلق في الزمالك قبل مواجهة دريمز (صورة)

يذكر أن الزمالك استعاد عناصره المؤثرة قبل مواجهته المرتقبة مع مضيفه دريمز بطل غانا، في إياب قبل نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

وأعلن البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، القائمة المرشحة لخوض المباراة الحاسمة، التي ضمت أحمد سيد (زيزو) أبرز عناصر الفريق وقوته الضاربة، الذي غاب عن مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الأحد الماضي للإصابة.

كما استعاد الفريق ظهيره الأيسر الدولي أحمد فتوح الذي غاب أيضا بسبب الإصابة، وبات جاهزا لمباراة العودة، فضلا عن عمر جابر الظهير الأيمن.

وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز من دون أهداف في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بالقاهرة، ويحتاج للتعادل الإيجابي على الأقل حتى يتأهل للنهائي.