شيكابالا يثير القلق في الزمالك قبل مواجهة دريمز (صورة)
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية، قبيل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويلعب الزمالك ضد دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على ملعب "با جو".
وتعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة استعداداً للمباراة.
وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن "شيكابالا" تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية، وخضع لجلسات ثلج على موضع الإصابة.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي:" فضلنا خروج اللاعب من الملعب وعدم استكمال التدريبات، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".
يذكر أن الزمالك استعاد عناصره المؤثرة قبل مواجهته المرتقبة مع مضيفه دريمز بطل غانا، في إياب قبل نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.
وأعلن البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، القائمة المرشحة لخوض المباراة الحاسمة، التي ضمت أحمد سيد (زيزو) أبرز عناصر الفريق وقوته الضاربة، الذي غاب عن مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الأحد الماضي للإصابة.
كما استعاد الفريق ظهيره الأيسر الدولي أحمد فتوح الذي غاب أيضا بسبب الإصابة، وبات جاهزا لمباراة العودة، فضلا عن عمر جابر الظهير الأيمن.
وتعادل الزمالك سلبيا مع دريمز من دون أهداف في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بالقاهرة، ويحتاج للتعادل الإيجابي على الأقل حتى يتأهل للنهائي.