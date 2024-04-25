تحذير خطير للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز (فيديو)

حذر أحمد حسام ميدو، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض قبل مواجهة دريمز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على دريمز، في إياب نصف النهائي بعدما تعادلا ذهابًا في ستاد القاهرة دون أهداف.

ويحتاج الزمالك على الأقل التعادل الإيجابي ليتمكن من التأهل للنهائي أو الفوز أو التعادل سلبيًّا ثم اللجوء لركلات الترجيح.

وقال ميدو عبر قناة المحور :"أحذّر لاعبي الزمالك من غضب جماهير النادي حال الخروج من البطولة".

وتابع ميدو :"الجمهور لن يرحم أو يسامح أحدًا، وسوف ينسى تمامًا الفوز على الأهلي".