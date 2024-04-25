تحذير خطير للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز (فيديو)
حذر أحمد حسام ميدو، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض قبل مواجهة دريمز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل الزمالك ضيفًا على دريمز، في إياب نصف النهائي بعدما تعادلا ذهابًا في ستاد القاهرة دون أهداف.
ويحتاج الزمالك على الأقل التعادل الإيجابي ليتمكن من التأهل للنهائي أو الفوز أو التعادل سلبيًّا ثم اللجوء لركلات الترجيح.
وقال ميدو عبر قناة المحور :"أحذّر لاعبي الزمالك من غضب جماهير النادي حال الخروج من البطولة".
وتابع ميدو :"الجمهور لن يرحم أو يسامح أحدًا، وسوف ينسى تمامًا الفوز على الأهلي".
ويعوّل نادي الزمالك كثيرًا على بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل إنقاذ موسمه السيئ على المستوى المحلي، خاصة أن الفريق خرج بموسم صفري العام الماضي.
ويعد ميدو من أكثر الإعلاميين واللاعبين السابقين قربًا لمجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.
وسبق أن ألمح مقربون من مجلس إدارة الزمالك أن تعامل حسين لبيب رئيس النادي في ملف فريق الكرة الأول سوف يختلف كليًّا حال خسر الفريق الكونفدرالية، في إشارة إلى تعامل قاس مع اللاعبين.
وغادرت بعثة الزمالك متجهة إلى غانا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل ـ بتوقيت القاهرة ـ باستاد بابا يارا الرياضي.
ويترأس بعثة الزمالك حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كلٌّ من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.
وكان مجلس إدارة النادي وفر طائرة خاصة لنقل الفريق إلى غانا، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات تقريبًا.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًّا من:
حراسة المرمى : محمد عواد - ومعاذ علاء الدين – وعبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع : عمر جابر - وحمزة المثلوثي - وحسام عبد المجيد - ومصطفى الزناري - وياسر حمد – وأحمد فتوح.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - ومحمد شحاتة - وأحمد حمدي - وزياد كمال - وترافيس موتيابا – وإبراهيما نداي – ومحمد عاطف – وسيد عبد الله "نيمار" - ومهاب ياسر - ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" - ومصطفى شلبي - وأحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.