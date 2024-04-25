الزمالك يهدد مرتضى منصور (فيديو)
تواصلت ردود الفعل داخل نادي الزمالك منذ إعلان معاقبة النادي بغلق باب القيد مجددًا على خلفية قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب.
وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".
وحسب بيان الزمالك، كانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.
وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي الأبيض.
تهديدات عمرو أدهم
وكشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك المسؤول عن ملف قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم أن النادي سوف يقوم بتحويل تلك القضية إلى الجهات الرقابية، بسبب بنود التعاقد مع اللاعب التي كلفت النادي كثيرًا، وأيضًا الفارق الكبير بين راتبه قبل الزمالك وبعد الانضمام للزمالك.
وتعاقد الزمالك مع بوطيب خلال رئاسة مرتضى منصور للنادي، وإشراف نجله أمير مرتضى منصور على قطاع كرة القدم.