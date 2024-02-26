سبب جديد وراء استبدال مبابي في مباريات باريس سان جيرمان
ألقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على موقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خصوصا في مباريات فريقه الأخيرة.
ولأول مرة هذا الموسم، قام المدرب لويس إنريكي باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة سان جيرمان أمام رين دون أن يكون مصابًا، وذلك بعد أسبوع من جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة نانت.
وفاجأ إنريكي نجمه مبابي باستبداله في الدقيقة 65 في مواجهة رين في الدوري الفرنسي وأشرك مكانه غونزالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.
وكان إنريكي قد وضع مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام نانت، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.
وذكرت العديد من التقارير أن مبابي وقّع بالفعل عقود انتقاله مجانا إلى صفوف ريال مدريد حتى صيف 2029.
وقالت صحيفة "ليكيب"، إن "تبديل نجم باريس سان جيرمان هي رسالة واضحة بأنه فقد حصانته، لم يعد لاعبًا لا يمكن المساس به".
وأشارت الصحيفة: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك هذا الموسم، فخلال المباراة (ضد أولمبيك مرسيليا، في 24 سبتمبر، اضطر مبابي إلى ترك مكانه بسبب الإصابة) بينما لم يكن المهاجم أسوأ لاعب في الملعب خلال مواجهة الأمس".
ورصدت الصحيفة الشهيرة تصريحات لويس إنريكي عقب المباراة، والتي ألمج فيها إلى أن فريقه يستعد للعب دون مبابي، في إشارة إلى قرب رحيله.
وقال إنريكي: "الأمر بسيط جدًّا، عاجلا أم آجلا، علينا أن نعتاد على اللعب بدون كيليان".
وأضاف: "الأمر سهل للغاية، نشارك في أكثر من بطولة، ولا أريد منح دقائق مجانية للاعبين، أريد أقصى قدر من التنافسية. كل لاعب يجب أن يستحق المشاركة".
وخطف باريس سان جيرمان على ملعبه نقطة تعادل قاتلة ضد ستاد رين في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.
ورفع سان جيرمان رصيده لـ 54 نقطة في الصدارة، بينما استمر رين في المركز السابع برصيد 35 نقطة.