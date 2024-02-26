سبب جديد وراء استبدال مبابي في مباريات باريس سان جيرمان

ألقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على موقف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خصوصا في مباريات فريقه الأخيرة.

ولأول مرة هذا الموسم، قام المدرب لويس إنريكي باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة سان جيرمان أمام رين دون أن يكون مصابًا، وذلك بعد أسبوع من جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة نانت.

وفاجأ إنريكي نجمه مبابي باستبداله في الدقيقة 65 في مواجهة رين في الدوري الفرنسي وأشرك مكانه غونزالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.

وكان إنريكي قد وضع مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام نانت، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.