أول تلميح من باريس سان جيرمان حول رحيل مبابي

وأضاف: "أريد أقصى قدر من القدرة التنافسية للموسم المقبل، أريد من جميع اللاعبين الأساسيين في باريس سان جيرمان أن يعتقدوا أنها فرصة عظيمة، هذا ما أبحث عنه هذا الموسم والموسم المقبل".

وتشير التقارير إلى أن مبابي البالغ من العمر 25 عاما سيوقع لريال مدريد الذي حاول عدة مرات التعاقد معه سابقا.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد قال إن مبابي قريب للغاية من الانضمام لريال مدريد بشكل رسمي، وإن الأمور أصبحت مسألة وقت فقط.

وأضاف: "ريال مدريد تمكن من حسم الصفقة بالفعل هذه المرة".

وتابع رومانو: "رسوم التوقيع مع مبابي ستكون أكثر من 100 مليون يورو، سيتم دفع رسوم التوقيع على مدى 5 سنوات.. والراتب في نفس نطاق فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام".