من اللاعب الذي سيحصل على قميص الأسطورة توني كروس في ريال مدريد؟
بات القميص رقم 8 في ريال مدريد، الذي يحمله النجم الألماني توني كروس طموح الكثير من لاعبي خط وسط الفريق الملكي في موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعد إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا 2024.
وارتبط الرقم 8 بالنجم الملهم، وأحد أفضل لاعبي ريال مدريد في العقد الأخير، توني كروس الذي حقق مع ناديه كل الألقاب الممكنة، وأبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات سنوات 2016 و2017 و2018 و2022، وكأس العالم 5 مرات وعديد الألقاب الأخرى.
وقالت بعض المصادر القريبة من ريال مدريد إن الفرنسي أوريلين تشواميني هو الأقرب للحصول على قميص ورقم النجم الألماني في الموسم المقبل.
وسيتنافس بعض لاعبي خط الوسط في ريال مدريد أمثال تشواميني وفالفيردي وجود بيلنغهام على الرقم 8، لكن الأقرب للحصول عليه هو تشواميني، لاعتبارين الأول هو أنه يحمل الرقم ذاته في منتخب فرنسا، والثاني كون الإنجليزي بيلنغهام اختار بنفسه الرقم 5 في العام الماضي عندما حل في سان تياغو بينابيو.
ويشار إلى أن كيليان مبابي المهاجم المرتقب في الفريق الملكي قد يحمل على الأرجح الرقم 9، وفي حال مغادرة الكرواتي مودريتش سيذهب الرقم المفضل في كرة القدم إلى النجم الفرنسي.
وأعلن نجم ريال مدريد (34 عاما)، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد أن عدل مؤخرا عن قراره الاعتزال دوليا، ليمضي في المشاركة مع منتخب ألمانيا خلال آخر مباراتين في التوقف الدولي، ثم زين قائمة منتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تستضيفها الشهر المقبل.
وقال كروس في بيان رسمي، إن مسيرته كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أمم أوروبا التي تحتضنها بلاده بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.
وكشف النجم السابق لبايرن ميونخ قائلا: "في 17 يوليو 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد اليوم الذي غير حياتي كلاعب كرة قدم ولكن بشكل خاص كشخص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم، بعد 10 سنوات وفي نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل، لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي".
وتابع: "مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد اليورو 2024، كما قلت دائمًا ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك، أنا سعيد وفخور لأنني عثرت على التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي، كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في قمة مستواي".
وخاض كروس 462 مباراة مع الريال وسجل 28 هدفا.