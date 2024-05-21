من اللاعب الذي سيحصل على قميص الأسطورة توني كروس في ريال مدريد؟

بات القميص رقم 8 في ريال مدريد، الذي يحمله النجم الألماني توني كروس طموح الكثير من لاعبي خط وسط الفريق الملكي في موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعد إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في نهائيات أمم أوروبا 2024.

وارتبط الرقم 8 بالنجم الملهم، وأحد أفضل لاعبي ريال مدريد في العقد الأخير، توني كروس الذي حقق مع ناديه كل الألقاب الممكنة، وأبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات سنوات 2016 و2017 و2018 و2022، وكأس العالم 5 مرات وعديد الألقاب الأخرى.

وقالت بعض المصادر القريبة من ريال مدريد إن الفرنسي أوريلين تشواميني هو الأقرب للحصول على قميص ورقم النجم الألماني في الموسم المقبل.

وسيتنافس بعض لاعبي خط الوسط في ريال مدريد أمثال تشواميني وفالفيردي وجود بيلنغهام على الرقم 8، لكن الأقرب للحصول عليه هو تشواميني، لاعتبارين الأول هو أنه يحمل الرقم ذاته في منتخب فرنسا، والثاني كون الإنجليزي بيلنغهام اختار بنفسه الرقم 5 في العام الماضي عندما حل في سان تياغو بينابيو.

ويشار إلى أن كيليان مبابي المهاجم المرتقب في الفريق الملكي قد يحمل على الأرجح الرقم 9، وفي حال مغادرة الكرواتي مودريتش سيذهب الرقم المفضل في كرة القدم إلى النجم الفرنسي.