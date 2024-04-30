رد فعل رائع من فينيسيوس تجاه كروس بعد تمريرة هدف ريال مدريد (صور)

تقدم فريق ريال مدريد بهدف أول في شباك نظيره بايرن ميونخ، في مباراتهما على ملعب "أليانز آرينا"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد استغلاله تمريرة رائعة من زميله توني كروس، إذ منح فينيسيوس التقدم للضيوف بعد سلسلة من الفرص المهدرة من بايرن ميونخ.