ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا ينفرد بالصدارة رغم التعادل أمام ألميريا

واستفاد، جيرونا من غياب ريال مدريد المنشغل بمسابقة كأس السوبر المقامة في السعودية.

كان جيرونا مرشحاً للعودة بالنقاط الثلاث ضد فريق لم يذق طعم الفوز في أي من مبارياته هذا الموسم، لكن فريق المدرب ميتشل، الفائز على منافسه ذهاباً 5-2، عجز عن الوصول الى شباك مضيفه ثم تعقدت مهمته بشكل أكبر في الدقائق العشر الأخيرة بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد أليكس غارسيا.

ورغم اكتفائه بالتعادل الرابع للموسم، انفرد النادي الكتالوني بالصدارة مع 49 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ومضيفه خيتافي بسبب انشغاله بمسابقة الكأس السوبر التي وصل الى مباراتها النهائية ضد غريمه برشلونة، الغائب أيضاً عن المرحلة، على غرار أتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وبتعادله السادس للموسم بعد مباراة كان فيها الطرف الأفضل، بقي ألميريا من دون فوز هذا الموسم، قابعاً في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: