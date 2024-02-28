نيمار يسخر من إحصائية تقارنه بنجم باريس سان جيرمان (صورة)
سخر البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، من إحصائية تقارنه بالفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان.
وتقارن الإحصائية بين أهداف ديمبلي ونيمار بقميص سان جيرمان هذا الموسم، قبل انتقاله للهلال، حيث سجل النجم الفرنسي هدفًا، ونيمار ثنائية.
وقام نيمار بوضع تعليق بوجه ضاحك، ساخرًا من الأمر.
وكان نيمار رحل الموسم الماضي عن سان جيرمان، لينتقل إلى الهلال لكنه لم يشارك مع الفريق السعودي كثيرًا لتعرضه لإصابة قوية أجرى على إثرها جراحة، وما زال في مرحلة التأهيل.
ورغم رحيله عن سان جيرمان فقد دأب نيمار مؤخرًا على السخرية من الفريق الفرنسي، إذ وضع إعجابًا مؤخرًا بمنشور أيضًا يسخر فيه من كيليان مبابي، والذي شهدت علاقتهما أزمة خلال لعبهما معًا.
كما قال النجم البرازيلي في تصريحات له أخيرة، إنه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.
وفي 6 مواسم مع سان جيرمان، أحرز نيمار لقب الدوري الفرنسي 5 مرات دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
وكان نادي الهلال تعاقد مع نيمار خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى يونيو 2025.
وشارك نيمار بقميص الهلال منذ انضمامه في 5 مباريات؛ إذ سجل هدفًا وصنع 3 خلال 386 دقيقة لعب.