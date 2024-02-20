نيمار وجيسوس يرتديان الزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس (فيديو)

وعاد نيمار إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا لمواصلة التأهيل بعدما أجرى جراحة إثر قطع في الرباط الصليبي، في أكتوبر الماضي، في البرازيل.

وأعلن رودريغو بافيا، المتحدث الرسمي لمنتخب البرازيل، غياب نيمار عن نهائيات كوبا أمريكا 2024.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة رفقة كولومبيا، وباراغواي، ومنتخب من أمريكا الشمالية لم يتحدد بعد.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان، الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع مثله.