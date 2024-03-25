ماركوس راشفورد يصدم باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "ذا صن" أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد سيرفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة الشهيرة إنه تم تحديد المهاجم الإنجليزي على أنه "جزء أساسي" من الثورة في أولد ترافورد.
ونقلت عن مصدر قوله: "سيغادر الكثير من اللاعبين مانشستر يونايتد في الصيف، لكن ماركوس لن يكون من بينهم".
وأضاف: "لقد نظر إليه النظام الجديد على أنه جزء أساسي من الاتجاه المستقبلي الذي يريد النادي أن يسير فيه".
وتابع المصدر: "لقد استسلم ماركوس بالفعل للمشاكل التي واجهها في وقت سابق من هذا العام خارج الملعب".
وأوضحت الصحيفة أن قرار راشفورد سيكون بمثابة ضربة لباريس سان جيرمان الذي يقال إنه كان ينظر إليه كبديل محتمل لكيليان مبابي، الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد.
وأتم المصدر: "لقد أثار إعجاب إيريك تين هاغ وبقية الجهاز الفني وهو مصمم على إنهاء الموسم بتسجيل الكثير من الأهداف ومحاولة شق طريقه إلى منتخب إنجلترا في يورو 2024".
وأضاف: "ثم يريد أن يلعب دورًا محوريًا في ضمان عودة مانشستر يونايتد إلى حيث يجب أن يكون، أي بين الأربعة الأوائل ويشكل تحديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ورغم أن مانشستر يونايتد مستعد للسماح لنجوم مثل جادون سانشو وأنتوني بالرحيل، فإن راشفورد يُنظر إليه على أنه لاعب رئيس في السنوات القليلة المقبلة.
وأكد المصدر: "مجموعة مهاجمي مانشستر يونايتد ستبدو مختلفة تمامًا في الموسم المقبل، راشفورد وهويلوند لاعبان أساسيان أيًّا كان المدير الفني، ويعتبرهما النادي من الأصول الرئيسة".
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ويستهام يستهدف ضم هاري ماغواير مرة أخرى في الصيف بعد فشل محاولاتهم في ضمه الصيف الماضي.
ويأمل ويستهام أن يكون ماغواير متاحًا مقابل أقل من 15 مليون جنيه إسترليني، إذْ لم يتبق له سوى عام واحد في عقده.