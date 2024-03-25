ماركوس راشفورد يصدم باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ذا صن" أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد سيرفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة الشهيرة إنه تم تحديد المهاجم الإنجليزي على أنه "جزء أساسي" من الثورة في أولد ترافورد.

ونقلت عن مصدر قوله: "سيغادر الكثير من اللاعبين مانشستر يونايتد في الصيف، لكن ماركوس لن يكون من بينهم".

وأضاف: "لقد نظر إليه النظام الجديد على أنه جزء أساسي من الاتجاه المستقبلي الذي يريد النادي أن يسير فيه".

وتابع المصدر: "لقد استسلم ماركوس بالفعل للمشاكل التي واجهها في وقت سابق من هذا العام خارج الملعب".

وأوضحت الصحيفة أن قرار راشفورد سيكون بمثابة ضربة لباريس سان جيرمان الذي يقال إنه كان ينظر إليه كبديل محتمل لكيليان مبابي، الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد.