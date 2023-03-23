فلامنغو يفشل في التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

كشفت صحيفة "aksam" التركية عن فشل جميع محاولات نادي فلامنغو البرازيلي في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي.

وقالت الصحيفة إن إدارة النادي البرازيلي أجرت اتصالاتها مع تاليسكا، لكن التعاقد مع اللاعب سيكون مكلفًا جدًّا، كما إن تاليسكا الذي يتقاضى 8 ملايين يورو سنويًّا من النصر، لم يرغب في التضحية براتبه مع النادي السعودي.

وأفادت بأن اللاعب البرازيلي يستعد لتوقيع عقد جديد مع النصر، بزيادة جديدة على راتبه السابق.