فلامنغو يفشل في التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر
كشفت صحيفة "aksam" التركية عن فشل جميع محاولات نادي فلامنغو البرازيلي في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي.
وقالت الصحيفة إن إدارة النادي البرازيلي أجرت اتصالاتها مع تاليسكا، لكن التعاقد مع اللاعب سيكون مكلفًا جدًّا، كما إن تاليسكا الذي يتقاضى 8 ملايين يورو سنويًّا من النصر، لم يرغب في التضحية براتبه مع النادي السعودي.
وأفادت بأن اللاعب البرازيلي يستعد لتوقيع عقد جديد مع النصر، بزيادة جديدة على راتبه السابق.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدًّا في راتبه، إذ اتفق الطرفان على الأمور كافة.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عامًا، في 2024، وقد انتقل للعالمي في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل تاليسكا، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 14 هدفًا بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد صاحب الـ15 هدفًا بعد مرور 21 جولة من الدوري السعودي.