على رأسهم تاليسكا ورومارينيو.. أندية برازيلية تستهدف نجوم الهلال والنصر
كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن رغبة العديد من كبار الأندية البرازيلية في التعاقد مع 3 لاعبين مهمين في الدوري السعودي.
وقال الموقع البرازيلي، إن ناديى كورينثيانز وساو باولو قد يكونان قريبين من التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري السعودي، وهم البرازيليان: رومارينيو مهاجم الاتحاد، وآندرسون تاليسكا مهاجم النصر، وماثيوس بيريرا لاعب الهلال المعار للوحدة الإماراتي.
وأشار الموقع إلى أن كورينثيانز في محادثات مع ماثيوس بيريرا، حيث توصل النادي البرازيلي إلى اتفاق على الراتب مع إدارة نادي الهلال.
وأفاد بأن إدارة الهلال تستهدف إعارة بيريرا إلى النادي البرازيلي بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة الإماراتي إلى نهاية ديسمبر المقبل.
وبالحديث عن رومارينيو وتاليسكا، لم تكن هناك خطوة من ساو باولو سوى الاستفسار فقط، لأن كليهما يحصل في السعودية على راتب أعلى من المعتاد لأي فريق في كرة القدم البرازيلية.
وأعير بيريرا البالغ من العمر 26 عاما، الى الوحدة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة حتى نهاية الموسم.
وأعلن نادي الاتحاد، في نوفمبر الماضي، تمديد عقد رومارينيو، صاحب الـ32 عاما حتى 2024، ويلعب للعميد منذ 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي، حيث يعد هذا التجديد الثالث للاعب مع الفريق.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن النصر يستعد لتوقيع عقد جديد حتى عام 2027 مع تاليسكا، حيث ينتهي العقد الحالي في 2024.