على رأسهم تاليسكا ورومارينيو.. أندية برازيلية تستهدف نجوم الهلال والنصر

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن رغبة العديد من كبار الأندية البرازيلية في التعاقد مع 3 لاعبين مهمين في الدوري السعودي.

وقال الموقع البرازيلي، إن ناديى كورينثيانز وساو باولو قد يكونان قريبين من التعاقد مع 3 لاعبين من الدوري السعودي، وهم البرازيليان: رومارينيو مهاجم الاتحاد، وآندرسون تاليسكا مهاجم النصر، وماثيوس بيريرا لاعب الهلال المعار للوحدة الإماراتي.