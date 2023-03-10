وليد الفراج يسخر من النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)
سخر الإعلامي الرياضي وليد الفراج من فوز الاتحاد على النصر في الكلاسيكو الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.
وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على نظيره النصر بنتيجة 0/1 في الكلاسيكو الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
وقال الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الاتحاد يتربع على صدارة الدوري السعودي بعد أن أسقط النصر، مواجهات الاتحاد والنصر خلال السنوات الماضية، غالبا غالبا اتحادية، إذا لم يفز الاتحاد يتعادلون".
وأضاف الفراج: "آخر فوز حققه النصر على الاتحاد في الدوري كان في ديسمبر 2018، ومن بعدها استمرت السيطرة الاتحادية، يعني اللي دخل المدرسة وكان في أول ابتدائي الآن في الصف الخامس الابتدائي، والنصر لا زال بنفس الطريقة".
وتابع: "ونجح الاتحاد في تصدر الدوري مثل بداية ما كان عليه في بداية الدوري، وظلت هذه الصدارة تتغير بين الهلال والشباب وشوية نصر، في الثلث الأخير من الدوري يصعد الاتحاد للصدارة، مبروك لكل الاتحاديين".
وعلق قائلا: "الهزيمة الخامسة للنصر من الاتحاد في الدوري، 4 سنوات وما زال ما زال، لدغة عقرب في الدقيقة (80) للنصر، وعقدة الاتحاد لا يحلها حتى كريستيانو رونالدو".
وتحدث الإعلامي جمال عارف وقال: "مبروك لكل اتحادي، فوز الاتحاد على النصر أصبح عادة ولكن هذا لا يمنع أنه ما زال ينتظره مباريات هامة وقوية، هذه ليست البطولة، يجب عليهم التركيز دائما في الملعب".
وتابع: "أنا أقولها الاتحاد أصبح عقدة النصر، أصبح له العقد في المنشار، هذه أصبحت حقيقة، كان واضحا أن مدرب النصر (رودي غارسيا) كان داخل المباراة وهو يرغب بالتعادل ورونالدو لا يفيد وحده بدون بنية تحتية".
ورفع الاتحاد بعد هذا الفوز رصيده إلى 47 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة الـ46.