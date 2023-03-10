وليد الفراج يسخر من النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

سخر الإعلامي الرياضي وليد الفراج من فوز الاتحاد على النصر في الكلاسيكو الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على نظيره النصر بنتيجة 0/1 في الكلاسيكو الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وقال الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الاتحاد يتربع على صدارة الدوري السعودي بعد أن أسقط النصر، مواجهات الاتحاد والنصر خلال السنوات الماضية، غالبا غالبا اتحادية، إذا لم يفز الاتحاد يتعادلون".