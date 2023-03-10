رونالدو يرد على جماهير نادي الاتحاد بعد الهتاف لميسي: أنا هنا (فيديو)

وارتفعت درجة التشويق في السعودية إزاء إمكانية انضمام نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد الإعلان عن زيارة أسطورة الأرجنتين إلى المملكة هذا الشهر للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وعيَّنت السعودية ميسي سفيرًا للسياحة لديها، العام الماضي، وزار جدة في مايو/ أيار، قبل العودة لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو.

وأثارت صفقة انتقال رونالدو الضخمة إلى النصر، العام الماضي، مقابل أكثر من 200 مليون يورو لمدة عامين ونصف العام، وفقًا لوسائل إعلام، الكثير من التكهنات حول تجدد منافسته مع ميسي في الدوري السعودي، بعد أن أشارت تقارير محلية إلى اهتمام ناديي الهلال والاتحاد بالتعاقد مع بطل العالم.

وهتف جمهور الاتحاد باسم ميسي خلال الفوز على الخليج في الدوري، يوم الجمعة الماضي، وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في فيديو، الأسبوع الماضي، عن إمكانية ضم أيقونة برشلونة السابق: "إن شاء الله، هذا يحتاج وقتًا وترتيبًا".