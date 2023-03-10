رونالدو يرد على جماهير نادي الاتحاد بعد الهتاف لميسي: أنا هنا (فيديو)
رد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر على جماهير نادي الاتحاد السعودي، التي هتفت باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبيل انطلاق مباراة الفريقين في قمة دوري روشن، مساء اليوم الخميس.
وحسم نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي، اليوم الخميس، بفوزه على النصر 1-0، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
وخلال إجراء مراسم القرعة والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة، رددت جماهير نادي الاتحاد هتافات مؤيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت بصوت كبير، خاصة وأن المباراة تقام على ملعب "الجوهرة المشعة" معقل الفريق الجداوي.
وقام رونالدو بالرد على تلك الهتافات وقال للجماهير "أنا هنا".
وارتفعت درجة التشويق في السعودية إزاء إمكانية انضمام نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد الإعلان عن زيارة أسطورة الأرجنتين إلى المملكة هذا الشهر للمرة الثالثة خلال أقل من عام.
وعيَّنت السعودية ميسي سفيرًا للسياحة لديها، العام الماضي، وزار جدة في مايو/ أيار، قبل العودة لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو.
وأثارت صفقة انتقال رونالدو الضخمة إلى النصر، العام الماضي، مقابل أكثر من 200 مليون يورو لمدة عامين ونصف العام، وفقًا لوسائل إعلام، الكثير من التكهنات حول تجدد منافسته مع ميسي في الدوري السعودي، بعد أن أشارت تقارير محلية إلى اهتمام ناديي الهلال والاتحاد بالتعاقد مع بطل العالم.
وهتف جمهور الاتحاد باسم ميسي خلال الفوز على الخليج في الدوري، يوم الجمعة الماضي، وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في فيديو، الأسبوع الماضي، عن إمكانية ضم أيقونة برشلونة السابق: "إن شاء الله، هذا يحتاج وقتًا وترتيبًا".
وارتقى الاتحاد لصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على النصر في قمة الجولة العشرين من المسابقة، اليوم الخميس.
وبدا أن النصر سيحتفظ بصدارة المسابقة، إذ ساد التعادل السلبي حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة، لكن البرازيلي رومارينيو النشيط تمكن من هز الشباك.
وبهذا الفوز يصل الاتحاد إلى النقطة 47 بفارق نقطة واحدة أمام النصر وأربع نقاط عن الشباب ثالث الترتيب، الذي صمد أمام انتفاضة الفيحاء في الشوط الثاني ليفوز 3-2.