هل وجه كريستيانو رونالدو عبارات غاضبة إلى طفل قال له "ميسي أفضل"؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال مباراة فريقه في مواجهة الباطن، مساء الجمعة، بدا فيه غاضبا ويتحدث إلى نفسه خلال دخوله إلى غرفة خلع الملابس.

ووفقا للفيديو المنتشر تم سماع صوت أحد الأطفال وهو يوجه رسالة إلى رونالدو بصوت عال، قائلا: "ميسي أفضل"، ليعلق ناشري المقطع بأن النجم البرتغالي قال للطفل "إذا اذهب لمشاهدته، لماذا أنت هنا".