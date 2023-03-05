هل وجه كريستيانو رونالدو عبارات غاضبة إلى طفل قال له "ميسي أفضل"؟ (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال مباراة فريقه في مواجهة الباطن، مساء الجمعة، بدا فيه غاضبا ويتحدث إلى نفسه خلال دخوله إلى غرفة خلع الملابس.
ووفقا للفيديو المنتشر تم سماع صوت أحد الأطفال وهو يوجه رسالة إلى رونالدو بصوت عال، قائلا: "ميسي أفضل"، ليعلق ناشري المقطع بأن النجم البرتغالي قال للطفل "إذا اذهب لمشاهدته، لماذا أنت هنا".
ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن النجم البرتغالي كان فقط غاضبا في ذلك الوقت من صعوبة المباراة التي لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو لم يهتم بمن يتحدث بالأساس، بل كان يردد بصوت مسموع: "كانت تلك المباراة سهلة"، وذلك فيما بدا أنه يتحدث إلى شخص بجواره أو يحفز نفسه.
وحوَّل النصر تأخره بهدف أمام الباطن إلى فوز مثير بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسول بارك" مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري السعودي.
وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة مجانية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق النجم البرتغالب بداية مميزة مع "العالمي"، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر فبراير.
وفي فبراير، تمكن صاحب الـ38 عاما من تسجيل 8 أهداف في المباريات الـ4 التي خاضها.