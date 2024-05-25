الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه (فيديو)

استفاد الأهلي من حضور جماهيره والضغط على الترجي في البداية الذي أسفر عن هدف مبكر بعد مرور 4 دقائق فقط.

ولعب الترجي بأسلوب دفاعي حذر رغم تأخره في الشوط الأول وأضاع الأهلي محاولات عن طريق تسديدة لبيرسي تاو وإمام عاشور كما أبعد الحارس أمان الله مميش تصويبة قوية من حسين الشحات.

وحاول الترجي تحسين أداءه الهجومي في الشوط الثاني بمشاركة رائد بو شنيبة على حساب محمد بن علي ، وضاعت تسديدة قوية من يان ساس بجوار القائم.