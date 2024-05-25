الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه (فيديو)
توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت في إياب الدور النهائي بإستاد القاهرة.
وحقق الأهلي اللقب بعد تعادله مع الترجي دون أهداف على ملعب رادس في لقاء الذهاب.
سجل هدف اللقاء روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط.
استفاد الأهلي من حضور جماهيره والضغط على الترجي في البداية الذي أسفر عن هدف مبكر بعد مرور 4 دقائق فقط.
ولعب الترجي بأسلوب دفاعي حذر رغم تأخره في الشوط الأول وأضاع الأهلي محاولات عن طريق تسديدة لبيرسي تاو وإمام عاشور كما أبعد الحارس أمان الله مميش تصويبة قوية من حسين الشحات.
وحاول الترجي تحسين أداءه الهجومي في الشوط الثاني بمشاركة رائد بو شنيبة على حساب محمد بن علي ، وضاعت تسديدة قوية من يان ساس بجوار القائم.
وأحكم الأهلي قبضته على المباراة بعد مشاركة أليو ديانج في خط الوسط ثم أفشة وكهربا بينما ضاعت محاولة للأهلي من بعض الأخطاء الدفاعية للترجي.
وضمن الأهلي التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 كما يشارك في بطولة إنتر كونتينتال المستحدثة نهاية العام من جانب فيفا بينما يشارك الترجي في مونديال الأندية بحسب التصنيف.