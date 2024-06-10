موقف الزمالك من تفعيل بند شراء محمد شحاتة

نادي الزمالك استقر على تفعيل بند شراء شحاتة من طلائع الجيش عقب تألق اللاعب المنضم إلى صفوف الفريق الأبيض في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

ولكن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى وجود مخاوف لدى إدارة الزمالك بسبب تأخر نادي طلائع الجيش في تفعيل بند بيع محمد شحاتة للفريق الأبيض.

وأشارت تلك التقارير إلى أن مسؤولي الزمالك يخشون من انتظار إدارة طلائع الجيش لمشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

وأوضحت تلك التقارير أن إدارة نادي الجيش، تنتظر تألق شحاتة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس، وقد يرتفع سعره ويطلبون فيه مبلغا أكبر.

ورد مصدر داخل نادي الزمالك، على تلك التقارير، وأكد عدم وجود أي قلق داخل مجلس الإدارة بسبب بند الشراء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن عقد استعارة الزمالك لمحمد شحاتة يشمل بند أحقية شراء لصالح النادي الأبيض، بقيمة 10 ملايين جنيه مصري، يتم دفعها بنهاية الموسم الحالي".

وأوضح: "حال استكمال المبلغ السابق ذكره، سيتم دفعه لفريق طلائع الجيش، ويتم تفعيل بند الشراء فورًا، خاصة مع موافقة اللاعب على البقاء داخل الزمالك".