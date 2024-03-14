موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تدخل مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 المنعطف الحاسم مع بلوغها الدور ربع النهائي الذي ستجرى مراسم القرعة الخاصة به الجمعة 15 مارس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وتنطلق مراسم القرعة التي تشمل الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، على أن يتم نقلها على الهواء مباشرة على شبكة قنوات بي إن سبورت وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وينص نظام القرعة أنه بداية من الدور ربع النهائي لا توجد موانع تحول دون مواجهة تجمع فريقين من نفس الدولة، خلافا للأدوار السابقة، وبالتالي فاحتمال مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة سيكون واردا، بجانب مواجهة قد تجمع أرسنال ومانشستر سيتي.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة يومي 9-10 أبريل 2024، فيما تجرى مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

أما مباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024 على أن تدور مباراتا الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، فيما حدد الاتحاد الأوروبي يوم 1 يونيو المقبل موعدا للنهائي في ملعب ويمبلي بلندن.