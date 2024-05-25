خلافات حول 3 لاعبين أطاحت بتشافي

كشفت تقارير صحفية عن وجود 3 لاعبين وراء الإطاحة بتشافي هيرنانديز من قيادة برشلونة.

وقال نادي برشلونة، يوم الجمعة، إنه أقال مدربه تشافي هرنانديز بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد استمراره مع النادي في الموسم المقبل.

وأنهى القرار شهورا من الخلافات بين برشلونة وتشابي الذي شارك في 767 مباراة مع النادي على مدار 17 موسما كلاعب، وحقق معه 25 لقبا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، وأيضا "راديو كتالونيا"، أن "بيئة تشافي أشارت إلى أن رحيله لا علاقة له بمؤتمر مباراة ألميريا والذي أغضب خوان لابورتا، رئيس النادي، وإنما السبب هو الاختلافات في التخطيط الرياضي".