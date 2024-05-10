عارضة إيطالية تكشف أسرار علاقتها برونالدو: طلب رقم هاتفي

وتابعت: "لم أكن أعرف حتى من هو. كنت مع وكيل أعمالي الذي قال لي: انظري من لديك، وسألته من هو، وأوضح لي أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وواصلت: "لم أتوقع منه أن ينظر إلي. لقد كانت قصة جميلة، أحتفظ بها في قلبي، لقد كان صديقي الأول".