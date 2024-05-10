عارضة إيطالية تكشف أسرار علاقتها برونالدو: طلب رقم هاتفي
كشفت عارضة الأزياء الإيطالية، رافاييلا فيكو، تفاصيل العلاقة التي جمعتها بنجم النصر كريستيانو رونالدو عام 2009.
واستمرت علاقة رافاييلا برونالدو لمدة عام تقريبًا في 2009.
وقالت العارضة الإيطالية في تصريحات تلفزيونية: "كان عمري 20-21 عامًا، وكنت في سردينيا في حدث ما، التقيت به في تلك المناسبة، اقترب مني، وتبادلنا الأرقام، وهكذا بدأت هذه القصة الصغيرة".
وتابعت: "لم أكن أعرف حتى من هو. كنت مع وكيل أعمالي الذي قال لي: انظري من لديك، وسألته من هو، وأوضح لي أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".
وواصلت: "لم أتوقع منه أن ينظر إلي. لقد كانت قصة جميلة، أحتفظ بها في قلبي، لقد كان صديقي الأول".
وتروي رافاييلا عن ذكرياتها أيضًا حصولها على وردة كهدية في تلك الأمسية الأولى من كريستيانو رونالدو في البرتغال.
وفي غضون فترة قصيرة انهارت علاقتهما، وبعد فترة وجيزة التقى لاعب يوفنتوس السابق بعارضة الأزياء إيرينا شايك، ثم بعدها بدأت علاقة رونالدو مع صديقته الحالية جورجينا رودريغز.