تفسير مثير لإشارة رونالدو "غير اللائقة" أمام الأخدود (فيديو)

إشارة رونالدو

وأثناء احتفاله بهدفه ضد الأخدود أشار رونالدو إلى زميله على الحسن بنفس الإشارة التي وجهها من قبل لجماهير الشباب وتسببت في إيقافه مباراة واحدة.

وعلّق البلوي: "واضح أن رونالدو يتحدث مع علي الحسن وهو يقصد الضغط على المنافس".

وعن مقارنتها بإشارة مالكوم لاعب الهلال أمام الاتحاد، قال البلوي: "مالكوم وجه إشارته لجماهير الاتحاد، رونالدو لزميله".

من جهته اتفق المحلل التحكيمي للبرنامج سمير عثمان مع رأي البلوي مؤكدًا أن الحركة ليست مسيئة لأحد، وأن الهدف منها الضغط على المنافس، وهو السبب في عدم استدعاء حكام الفيديو للحكم الرئيس بسببها.