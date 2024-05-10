تفسير مثير لإشارة رونالدو "غير اللائقة" أمام الأخدود (فيديو)
دافع حامد البلوي محلل برنامج أكشن مع وليد عن كريستيانو رونالدو إثر المطالبة بإيقافه مجددًا عقب الإشارة التي وجهها لزميله علي الحسن خلال مباراة الأخدود مع النصر، أمس الخميس، في دوري روشن السعودي.
وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على الأخدود ليؤجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 77 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر والذي يحتاج لنقطة واحدة من 4 مباريات للتتويج باللقب.
ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب حين يستضيف الحزم متذيل الترتيب غدًا السبت.
وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز 15 بالتساوي مع أبها صاحب المركز 16 في منطقة الهبوط والذي يواجه ضمك غدًا الجمعة.
ويلعب النصر مع غريمه الهلال، في 17 مايو الجاري، في الدوري، قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس ملك السعودية الذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي حتى الآن.
إشارة رونالدو
وأثناء احتفاله بهدفه ضد الأخدود أشار رونالدو إلى زميله على الحسن بنفس الإشارة التي وجهها من قبل لجماهير الشباب وتسببت في إيقافه مباراة واحدة.
وعلّق البلوي: "واضح أن رونالدو يتحدث مع علي الحسن وهو يقصد الضغط على المنافس".
وعن مقارنتها بإشارة مالكوم لاعب الهلال أمام الاتحاد، قال البلوي: "مالكوم وجه إشارته لجماهير الاتحاد، رونالدو لزميله".
من جهته اتفق المحلل التحكيمي للبرنامج سمير عثمان مع رأي البلوي مؤكدًا أن الحركة ليست مسيئة لأحد، وأن الهدف منها الضغط على المنافس، وهو السبب في عدم استدعاء حكام الفيديو للحكم الرئيس بسببها.