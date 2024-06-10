إقالة غاياردو تكلف الاتحاد "تسوية مالية تاريخية"

غاياردو تسلم مقاليد تدريب الاتحاد في نوفمبر من العام الماضي، خلفا للبرتغالي نونو سانتو، لكنه عجز عن انتشال نادي الاتحاد من أزمة النتائج.

وفشل الفريق في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وأنهى السباق في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، كما تكبد رقما مرتفعا جدًّا من الهزائم بلغ 12 خسارة في 34 مباراة.

واستقرت إدارة الاتحاد على رحيل غاياردو، ووضع حدّ لتجربته المتواضعة، على الرغم من أن قرار الإقالة ستكون له تداعيات على الموازنة المالية للنادي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه، إن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتسوية ستكون تاريخية في عالم كرة القدم.

وأوضحت: "سيدفع الاتحاد ما يقرب من 30 مليون دولار لإنهاء عقد المدرب الأرجنتيني الذي يمتد حتى 30 يونيو 2025".

وأوضحت: "هذا المبلغ يشمل عقد غاياردو والمساعدين السبعة، فالمدرب الأرجنتيني لا يريد التنازل ويريد الحصول على كامل المبلغ".