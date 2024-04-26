NBA.. فيلادلفيا يهزم نيويورك نيكس وتفوق دنفر ناغتس على لوس أنجليس ليكرز
فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 125/114 على ضيفه نيويورك نيكس في المباراة الثالثة بين الفريقين في إقصائيات القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وجاء فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بفضل 50 نقطة من لاعبه جويل إمبيد، وهي أعلى حصيلة له في الأدوار الإقصائية طوال مسيرته.
وبهذا الفوز أصبحت النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة 2/1 لصالح نيويورك نيكس.
وتحسم النتيجة الإجمالية على أساس الأفضل في 7 مباريات.
وأضاف تريسي ماكسي 25 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله كيلي أوبر 15 نقطة.
وكان غالين برونسون أفضل مسجلي نيويورك نيكس برصيد 39 نقطة إلى جانب تقديم 13 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف جوش هارت 20 نقطة لكن الفريق خسر بعد فوزه في أول مباراتين في ملعبه.
وفي مواجهة أخرى أحرز باولو بانشيرو 31 نقطة، وسيطر على 14 كرة مرتدة في فوز فريقه أورلاندو ماجيك 121/83 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة الثالثة بين الفريق في إقصائيات القسم الشرقي أيضًا.
وبهذا تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهة بين الفريقين 2/1 لصالح كليفلاند كافاليرز.
وأحرز غاريت ألين لاعب كليفلاند كافاليرز 15 نقطة وسيطر على 8 كرات مرتدة في حين أحرز زميله البديل كريس لوفيرت 15 نقطة بينما تلقى فريقهما أسوأ خسارة في تاريخه في الأدوار الإقصائية (بفارق 38 نقطة).
وفي ثالث وآخر المباريات عزز دنفر ناغتس موقفه عندما فاز 112/105 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز وتقدم 3/0 في النتيجة الإجمالية وأصبح على بعد انتصار واحد فقط من التأهل لقبل نهائي القسم الغربي.
وأسهم نيكولا يوكيتش في فوز دنفر بإحراز 24 نقطة والسيطرة على 15 كرة مرتدة وتقديم 9 كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله آرون جوردون 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما سيطر على 15 كرة مرتدة.
وأحرز أنتوني ديفيز لاعب ليكرز 33 نقطة لفريقه، بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 26 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة الثالثة تواليًا.