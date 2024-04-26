NBA.. فيلادلفيا يهزم نيويورك نيكس وتفوق دنفر ناغتس على لوس أنجليس ليكرز

وبهذا تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهة بين الفريقين 2/1 لصالح كليفلاند كافاليرز.

وأحرز غاريت ألين لاعب كليفلاند كافاليرز 15 نقطة وسيطر على 8 كرات مرتدة في حين أحرز زميله البديل كريس لوفيرت 15 نقطة بينما تلقى فريقهما أسوأ خسارة في تاريخه في الأدوار الإقصائية (بفارق 38 نقطة).

وفي ثالث وآخر المباريات عزز دنفر ناغتس موقفه عندما فاز 112/105 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز وتقدم 3/0 في النتيجة الإجمالية وأصبح على بعد انتصار واحد فقط من التأهل لقبل نهائي القسم الغربي.

وأسهم نيكولا يوكيتش في فوز دنفر بإحراز 24 نقطة والسيطرة على 15 كرة مرتدة وتقديم 9 كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله آرون جوردون 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما سيطر على 15 كرة مرتدة.

وأحرز أنتوني ديفيز لاعب ليكرز 33 نقطة لفريقه، بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 26 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة الثالثة تواليًا.