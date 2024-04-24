NBA.. دونتشيتش وإيرفينغ يقودان مافريكس للفوز على كليبرز
سجل لوكا دونتشيتش 32 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف كايري إيرفينغ 23 نقطة ليتفوق دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 96-93 في المباراة الثانية ويعادل النتيجة بينهما في الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز بي.جيه واشنطن 18 نقطة وأضاف ديريك جونز 10 نقاط ليتعافى مافريكس من هزيمته 109-97 في المباراة الأولى يوم الأحد الماضي حين تأخر في بعض الفترات بفارق 29 نقطة.
وسجل جيمس هاردن وبول جورج 22 نقطة لكل منهما، لكن كليبرز لم يستفد من عودة كواهي ليونارد.
ولم يلعب ليونارد منذ الـ31 من مارس بسبب إصابة في الركبة اليمنى.. وسجل 15 نقطة.
وعادل إنديانا بيسرز نتيجة الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي مع ميلووكي باكس بالفوز في المباراة الثانية 125-108.
وسجل باسكال سياكام 37 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف مايلز تيرنر 22 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لصالح بيسرز، الذي أنهى سلسلة من عشر هزائم بالأدوار الإقصائية تعود إلى عام 2018.
وسجل داميان ليلارد 34 نقطة وأضاف بروك لوبيز 22 نقطة لصالح باكس الذي افتقد مجددًا نجمه يانيس أنتيتيوكومبو المصاب في ربلة الساق.
وفاز مينيسوتا تيمبروولفز 105-93 على فينكس صنز في المباراة الثانية بينهما بالقسم الغربي بفضل تألق جادين ماكدانيالز الذي سجل 25 نقطة.
وكان تيمبروولفز فاز في المباراة الأولى أيضًا بنتيجة 120-95.
وقاد ديفين بروكر قائمة المسجلين في صنز برصيد 20 نقطة.