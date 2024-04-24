NBA.. دونتشيتش وإيرفينغ يقودان مافريكس للفوز على كليبرز

سجل لوكا دونتشيتش 32 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف كايري إيرفينغ 23 نقطة ليتفوق دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 96-93 في المباراة الثانية ويعادل النتيجة بينهما في الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز بي.جيه واشنطن 18 نقطة وأضاف ديريك جونز 10 نقاط ليتعافى مافريكس من هزيمته 109-97 في المباراة الأولى يوم الأحد الماضي حين تأخر في بعض الفترات بفارق 29 نقطة.

وسجل جيمس هاردن وبول جورج 22 نقطة لكل منهما، لكن كليبرز لم يستفد من عودة كواهي ليونارد.

ولم يلعب ليونارد منذ الـ31 من مارس بسبب إصابة في الركبة اليمنى.. وسجل 15 نقطة.