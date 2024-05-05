بوغاتشار في الصدارة بعد فوزه بالمرحلة الثانية بسباق إيطاليا للدراجات

وتعرض المتسابق السلوفيني لثقب أسفل مرتفع شديد الانحدار يبلغ طوله 11 كيلومترا نحو سانتواريو دي أوروبا لكن زملاءه ساعدوه على العودة إلى المجموعة قبل أن يبتعد بعد أن شن هجوما منفردا هائلا.

وابتعد متسابق فريق الإمارات عن الجميع ليتفوق بفارق 27 ثانية ويرتدي القميص الوردي لمتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الثانية من السباق الذي يشارك فيه للمرة الأولى.

وحل داني مارتينيز (متسابق فريق بورا-هانزجروهي) في المركز الثاني متقدما على جيرانت توماس قائد فريق إنيوس.

وكان بوغاتشار قد تفوق بالفعل على منافسيه في التصنيف العام في المرحلة الافتتاحية يوم السبت التي فاز بها جوناتان ناربايز الذي ارتدى القميص الوردي اليوم الأحد.

لكن بنهاية المرحلة الثانية، تفوق بفارق 45 ثانية على البريطاني توماس، المنافس الأول لبوجاتشر في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويحتل توماس ومارتينيز المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام ويبتعد متسابقان آخران فقط بفارق دقيقة واحدة خلف بوغاتشار .