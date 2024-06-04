الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية المصرية، التي ستشارك في بطولات أفريقيا للأندية بالموسم المقبل.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق عن موعد بدء بطولات الموسم الجديد، دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية.
سيبدأ موسم بطولات أفريقيا للأندية 2024/2025 بالدور التمهيدي المقرر في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس 2024.
ومن المقرر أن تقام مراحل المجموعات بين أكتوبر وديسمبر 2024.
وعطفًا على هذا القرار قال عامر حسين إنه سيتم اعتماد ترتيب الدور الأول بجدول الدوري المصري 2023-2024، لتحديد الفرق المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وأعلن عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، عن هوية الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية قائلًا: "وفقًا لنتائج الدور الأول، فإن الأهلي وبيراميدز سيشاركان في دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية".
ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل نادي الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية.