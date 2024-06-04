الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأندية المصرية، التي ستشارك في بطولات أفريقيا للأندية بالموسم المقبل.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق عن موعد بدء بطولات الموسم الجديد، دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية.

سيبدأ موسم بطولات أفريقيا للأندية 2024/2025 بالدور التمهيدي المقرر في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس 2024.

ومن المقرر أن تقام مراحل المجموعات بين أكتوبر وديسمبر 2024.