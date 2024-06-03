الزمالك يستقر على التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو المقبل
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك وضع 3 لاعبين في سوق الانتقالات المقبل من أجل عرضهم للبيع.
ويسعى الزمالك أولًا لحل أزمة إيقاف القيد، حتى يستطيع جلب لاعبين جدد في الميركاتو المقبل.
ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الاثنين، فإن "إدارة الزمالك تستهدف على وجه السرعة التخلص من السنغالي إبراهيما نداي والأوغندي ترافيس موتيابا والمحترف الثالث البنيني سامسون أكينيولا".
وأضاف التقرير: "الهدف من وراء بيع الثلاثي هو تخفيف أعباء الرواتب المالية، خاصة أن رواتبهم بالدولار، كما إن النادي لا يرى أنهم إضافة كبيرة للفريق الموسم المقبل".
وتابع: "طبعًا الزمالك لن يفرط في المهاجم سيف الدين الجزيري أو حمزة المثلوثي اللذين يقدمان مباريات جيدة جدًّا مع الفريق، وخاصة المثلوثي فهو لاعب رائع وقد أثبت جدارته ولا غنى عنه، وأيضًا انضم لمنتخب تونس".
وذكرت تقارير أخرى أن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، يسعى لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات في الموسم المقبل، وكذلك اللاعبون الذين قرر الاستغناء عن خدماتهم بنهاية الموسم.
ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا، مساء الجمعة الـ14 من يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.