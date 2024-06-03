الزمالك يستقر على التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو المقبل

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك وضع 3 لاعبين في سوق الانتقالات المقبل من أجل عرضهم للبيع.

ويسعى الزمالك أولًا لحل أزمة إيقاف القيد، حتى يستطيع جلب لاعبين جدد في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الاثنين، فإن "إدارة الزمالك تستهدف على وجه السرعة التخلص من السنغالي إبراهيما نداي والأوغندي ترافيس موتيابا والمحترف الثالث البنيني سامسون أكينيولا".

وأضاف التقرير: "الهدف من وراء بيع الثلاثي هو تخفيف أعباء الرواتب المالية، خاصة أن رواتبهم بالدولار، كما إن النادي لا يرى أنهم إضافة كبيرة للفريق الموسم المقبل".