فريق إنجليزي كبير يخطط لضمّ شقيق بيلنغهام

دخلت 3 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز من بينها توتنهام في اتصالات مع جوب بيلنغهام، لاعب خط وسط سندرلاند الإنجليزي، والشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد ومنتخب الأسود الثلاثة جود بيلنغهام، وذلك وفقا لما أوردته تقارير في الصحافة البريطانية.

ويسير جوب بيلنغهام على خطى شقيقه جود الذي توج بطلاً لأوروبا مع ريال مدريد السبت الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة، كما أن اللاعب المولود في سبتبمر 2005، خطف الأنظار مع ناديه سندرلاند خلال الموسم الجاري، عندما شارك في 45 من أصل 46 مباراة لعبها النادي في دوري الشامبيون شيب (الدرجة الثانية الإنجليزية).

وانتقل جوب بيلينغهام إلى سندرلاند الصيف الماضي قادماً من بيرمنغهام سيتي، ورغم أدائه الجيد (7 أهداف وتمريرة حاسمة) إلا أن سندرلاند أنهى السباق في المركز السادس عشر مقدما أداءً مخيبًا للآمال.

وقالت لصحيفة الغارديان البريطانية إن الأداء القوي الذي قدمه جوب بيلنغهام، دفع أندية البريمرليغ إلى البدء في التواصل معه ومع وكلاء أعماله لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، مضيفة أن توتنهام يقف في مقدمة الأندية الراغبة في تعزيز صفوفها بشقيق نجم ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن برينتفورد وكريستال بالاس دخلا بدورهما في السباق على الظفر بخدمات لاعب خط الوسط الإنجليزي، فيما وافق نادي سندرلاند مبدئيا على التفريط في نجمه الشاب بمقابل ليس أقل من 23.5 مليون يورو بعد أن كان تعاقد معه في يوليو 2023 بعد أن دفع لبيرمنغهام 5 ملايين يورو فقط.