لقطة طريفة بين بيلينغهام وعائلته قبل مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة بين الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وعائلته الموجودة في المدرجات، قبيل انطلاق مباراة الميرنغي أمام ديبورتفيو ألافيس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وتأتي المواجهة بعد احتفالات ريال مدريد الكبيرة بلقب الليغا السادس والثلاثين؛ إذ يتصدر "الميرنغي" جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.

وظهر بلينغهام كعادته في ملعب "سانيتاغو برنابيو" قبل انطلاق اللقاء، وفجأة ظهر وهو يتلقى مكالمة هاتفية ثم ينظر للمقصورة الرئيسة بالملعب، لتلتقط الكاميرات والدته وشقيقه "جوبي" وهما يبتسمان له، كما تواجد والده الذي ظهر وهو يقلد احتفاله الشهير.