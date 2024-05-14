لقطة طريفة بين بيلينغهام وعائلته قبل مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)
التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة بين الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وعائلته الموجودة في المدرجات، قبيل انطلاق مباراة الميرنغي أمام ديبورتفيو ألافيس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.
وتأتي المواجهة بعد احتفالات ريال مدريد الكبيرة بلقب الليغا السادس والثلاثين؛ إذ يتصدر "الميرنغي" جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.
وظهر بلينغهام كعادته في ملعب "سانيتاغو برنابيو" قبل انطلاق اللقاء، وفجأة ظهر وهو يتلقى مكالمة هاتفية ثم ينظر للمقصورة الرئيسة بالملعب، لتلتقط الكاميرات والدته وشقيقه "جوبي" وهما يبتسمان له، كما تواجد والده الذي ظهر وهو يقلد احتفاله الشهير.
وانضم النجم الإنجليزي لصفوف بطل أوروبا التاريخي خلال الصيف الماضي، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 ملايين يورو.
ونجح صاحب الـ20 عاما في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الملكي خلال موسمه الأول بمساهمات تهديفية مذهلة، رغم أنه يلعب كلاعب وسط هجومي، لكنه أثبت للجميع جدارته في غضون أشهر قليلة.
وسجل بيلينغهام، الذي خاض 29 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، 22 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع ريال مدريد، بالإضافة إلى فوزه بكأس السوبر الإسباني والدوري والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو.