النصر السعودي يفاوض "الحارس المجنون"

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في اتصالات مع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب "التانغو" وأستون فيلا الإنجليزي، لضمّه بدءًا من موسم 2024 ـ 2025.

وقالت التقارير التي أوردتها "كوت أوفسايد" إن مارتينيز، الحارس الذي نال شهرة واسعة خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 عندما ساهم بشكل فعال في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال للمرة الأولى بعد 38 عاما.

ويعرف عن إيميليانو مارتينيز طباعه الغريبة وأسلوبه الخاص في استفزاز المنافسين، ففي نهائي كأس العالم 2022 وبعد تتويج رفاق الأسطورة ليونيل ميسي باللقب العالمي، بالغ مارتينيز في إظهار احتفاله، فضلًا عن استفزاز نجم فرنسا كيليان مبابي عندما كان مارتينز يتسلم جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.