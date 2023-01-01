إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين يستأجر كلبًا لحراسة الميدالية الذهبية

قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين استأجر كلبًا لحراسة الميدالية الذهبية التي حصل عليها بعدما نال مع منتخب بلاده لقب كأس العالم الشهر الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن إيميليانو مارتينيز استأجر كلبًا بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني لحراسة الميدالية الذهبية، ويصل وزن هذه الحيوانات الشرسة إلى 30 كغم وقد تم نشرها من قبل الجيش البريطاني وقوات البحرية الأمريكية في مناطق القتال.