تقرير: اليويفا سيتجه لإيقاف برشلونة بسبب قضية نيغريرا

العواقب القانونية والرياضية

ونقلت صحيفة "ماركا" عن خوسيه ماريا ستامبا، المحامي المتخصص في القانون الرياضي قوله: "إن جريمة الرشوة قابلة للنقاش، اعتبروا أن برشلونة كيان ذو اختصاص قانوني له أهمية عامة وتشرف عليه لجنة التنمية المستدامة".

وأضاف: "القضية في بدايتها فقط، الأمر يدعو للقلق".

وفيما يتعلق بالوقت المقدر للتوصل إلى حل، قال: "من الممكن أنه عندما يتم حل القضية، لن يكون خوان لابورتا رئيسًا لبرشلونة".

وعن ما إذا كان لـ "قضية نيغريرا" عواقب رياضية قال خوسيه ماريا ستامبا: "من الممكن أن تكون هناك عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذا العام لم يتدخل لأن هذه الاتهامات حدثت بالفعل في وقت متأخر، الشيء الطبيعي هو أن اليويفا سيوقف برشلونة مؤقتًا في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا".