تقرير: اليويفا سيتجه لإيقاف برشلونة بسبب قضية نيغريرا
نقلت صحيفة "ماركا" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتجه إلى إيقاف نادي برشلونة بسبب قضية نيغريرا.
وكانت صحيفة "إلموندو" ذكرت أن القاضي خواكين أغيري أكد أن هناك أدلة كافية تَفوق الحاجة على أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ارتكب الأفعال ذاتها التي ارتكبها الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، وتتمثل هذه الأفعال في دفع برشلونة مبالغ ضخمة من المال لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا بوصفه أحد نواب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
وفتشت الشرطة الإسبانية مؤخرًا مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها برشلونة لشركة مملوكة لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه خافيير.
العواقب القانونية والرياضية
ونقلت صحيفة "ماركا" عن خوسيه ماريا ستامبا، المحامي المتخصص في القانون الرياضي قوله: "إن جريمة الرشوة قابلة للنقاش، اعتبروا أن برشلونة كيان ذو اختصاص قانوني له أهمية عامة وتشرف عليه لجنة التنمية المستدامة".
وأضاف: "القضية في بدايتها فقط، الأمر يدعو للقلق".
وفيما يتعلق بالوقت المقدر للتوصل إلى حل، قال: "من الممكن أنه عندما يتم حل القضية، لن يكون خوان لابورتا رئيسًا لبرشلونة".
وعن ما إذا كان لـ "قضية نيغريرا" عواقب رياضية قال خوسيه ماريا ستامبا: "من الممكن أن تكون هناك عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذا العام لم يتدخل لأن هذه الاتهامات حدثت بالفعل في وقت متأخر، الشيء الطبيعي هو أن اليويفا سيوقف برشلونة مؤقتًا في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا".