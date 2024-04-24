بكاء وتأثر خالد عيسى بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

ظهر خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، متأثرًا بشدة عقب قيادة الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.

وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.

وتغلَّب العين 4-2 على الهلال، يوم الأربعاء الماضي، في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.

وقال خالد عيسى في تصريحات تلفزيونية: "ألف مبارك لشعب الإمارات والجمهور الذي حضر، وكل ما أستطيع قوله إن خط سيرنا في البطولة كان صعبًا ومعقدًا، وعانينا وتعبنا جدًا، وواجهنا انتقادات".