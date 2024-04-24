بكاء وتأثر خالد عيسى بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
ظهر خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، متأثرًا بشدة عقب قيادة الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.
وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.
وتغلَّب العين 4-2 على الهلال، يوم الأربعاء الماضي، في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.
وقال خالد عيسى في تصريحات تلفزيونية: "ألف مبارك لشعب الإمارات والجمهور الذي حضر، وكل ما أستطيع قوله إن خط سيرنا في البطولة كان صعبًا ومعقدًا، وعانينا وتعبنا جدًا، وواجهنا انتقادات".
وأضاف: "يجب أن نكمل المشوار، وأمامنا مباراتان مقبلتان، وعلينا اللعب بنفس الروح التي لعبنا بها أمام الهلال، نحن نلعب باسم دولة الإمارات".
وتابع عيسى: "ما قمنا به أمر غير بسيط بإخراج فريقين مرشحين من البطولة، وأموال كثيرة تم صرفها من أجل هذه البطولة، مهمتنا لم تنتهِ بعد، ويجب أن نقدم كل ما علينا وزيادة في النهائي، ويجب أن نقدم نفس الشخصية والروح، وهي خطوة واحدة، والعين يعلق القمة الثانية لبطولة آسيا".
وأنقذ خالد عيسى حارس العين فرصة خطيرة في الدقيقة 59 حين تصدى لتسديدة ميشيل من وضع انفراد.
ويلتقي العين في النهائي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري، ويوكوهاما مارينوس الياباني، التي تقام غدًا الأربعاء.
وحقق الفريق الكوري أفضلية طفيفة في الذهاب بفوزه 1-صفر، يوم الأربعاء الماضي.
وتقام مباراة الذهاب من النهائي، يوم 11 مايو، قبل أسبوعين من إقامة مباراة الإياب على ملعب العين.
وبهذا الإقصاء انتهت آمال فريق المدرب جورجي جيسوس في تحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما تُوج بلقب كأس السوبر السعودي، ويتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 77 نقطة، كما تأهل إلى قبل نهائي كأس الملك.
وكان الهلال، بطل آسيا 4 مرات، قد خسر نهائي العام الماضي بدوري الأبطال بعد الهزيمة 2-1 في مجموع المباراتين أمام أوراوا رد دياموندز الياباني.