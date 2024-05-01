خطوة أخيرة لمبابي نحو الصدام الذي ينتظره الجميع

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة إياب نصف النهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء.

المباراة التي تقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" قد تكون الخطوة الأخيرة لكيليان مبابي من أجل صِدام ينتظره عالم كرة القدم أجمع.

نهائي منتظر

حلم مبابي هو الانضمام إلى ريال مدريد، لكن حاليًّا وفي الموسم الجاري لديه حلم أكبر وهو الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قد يتحقق أمام الملكي.

"ريال مدريد" الذي لطالما أراد ضم مبابي وفشل حتى أسابيع قليلة، لكنه قد يخوض مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان أمامهم في المحفل الأكبر.

المقصود هنا هو نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون الأخير له بقميص النادي الباريسي، إذ تلعب المباراة بعد انتهاء الموسم المحلي في فرنسا.

ووفقًا للعديد من التقارير الإعلامية خلال الأسابيع الماضية، فإن مبابي أتمَّ اتفاقه مع ريال مدريد على الانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.