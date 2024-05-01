رد مثير من توني كروس بشأن لعبه بجانب مبابي الموسم المقبل
حاول توني كروس، نجم ريال مدريد، المراوغة بشأن مستقبله مع الفريق الموسم المقبل؛ إذ ينتهي عقده في شهر يونيو، ولم يعلن أي من الطرفين حسم التجديد حتى الآن.
ونجح ريال مدريد في خطف تعادل مهم من بايرن ميونخ، بهدفين لمثليهما على ملعب "أليانز آرينا"، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولعب توني كروس دورًا مهمًا في تلك النتيجة، خاصة بعدما صنع هدف ريال مدريد الأول، بطريقة مبهرة، وسجله زميله فينيسيوس جونيور.
وجه له مراسل أحد القنوات سؤالا مراوغا عن إمكانية لعبه الموسم المقبل بجانب كيليان مبابي، المزمع انضمامه للميرنغي من سان جيرمان، وبيلينغهام وفينيسيوس، ليجيب كروس: "لا أعرف ما إذا كان سيجتمعون معًا في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، لذلك هذا ليس من شأني".
وعن مستقبله وما إذا كان قد اتخذ قرارًا بشأن بقائه أم رحيله، قال: "لم أتخذ قرارًا، أريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم ولا أفكر في المستقبل".
وعن لقطة صناعته لهدف فينيسيوس، أشار: "جونيور هو من يستحق الإشادة، هو الذي يساعدني على التمرير بفضل حركته، لقد رأيته يتابع قلب الدفاع وكنت أعلم أنه سيذهب للتقدم ببطء في وقت لاحق".
وأردف: "لم تكن تمريرتي في النهاية مميزة، بل كان تحرك فينيسيوس، فهو ليس سريعًا فحسب، بل إنه ذكي أيضًا ويعرف متى يتعين عليه التحرك، ستكون مباراة الإياب مهمة للغاية".
وتطرق للحديث عن المباراة، موضحا: "لقد مررنا بلحظات جيدة وأخرى لم تكن كذلك، هذا هو دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "يكاد الأمر يبدو طبيعيًا إذا سجلوا ضدنا في أول 15 دقيقة، ولكننا كنا نسيطر على الأمور في ذلك الوقت، لا بأس، لقد أظهرنا وجهنا هنا، والآن نستعد للعودة".
ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الثامن من مايو، على أن يلعب المتأهل أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.