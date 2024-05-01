رد مثير من توني كروس بشأن لعبه بجانب مبابي الموسم المقبل

حاول توني كروس، نجم ريال مدريد، المراوغة بشأن مستقبله مع الفريق الموسم المقبل؛ إذ ينتهي عقده في شهر يونيو، ولم يعلن أي من الطرفين حسم التجديد حتى الآن.

ونجح ريال مدريد في خطف تعادل مهم من بايرن ميونخ، بهدفين لمثليهما على ملعب "أليانز آرينا"، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب توني كروس دورًا مهمًا في تلك النتيجة، خاصة بعدما صنع هدف ريال مدريد الأول، بطريقة مبهرة، وسجله زميله فينيسيوس جونيور.

وجه له مراسل أحد القنوات سؤالا مراوغا عن إمكانية لعبه الموسم المقبل بجانب كيليان مبابي، المزمع انضمامه للميرنغي من سان جيرمان، وبيلينغهام وفينيسيوس، ليجيب كروس: "لا أعرف ما إذا كان سيجتمعون معًا في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، لذلك هذا ليس من شأني".