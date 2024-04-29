توخيل يكشف السلاح الأبرز لحسم موقعة الذهاب أمام ريال مدريد

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، أن جماهير فريقه قادرة على صنع أجواء خاصة عند استضافة العملاق الإسباني ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا غدا الثلاثاء، مشددا على دور الجماهير في دعم اللاعبين من أجل بلوغ النهائي.

وبينما يسعى بايرن ميونخ الألماني لحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه، سيكون طريقه نحو مجد قاري جديد صعبا أمام ريال مدريد المتوج بضعف عدد ألقاب الفريق البافاري، ومع ذلك، أكد توخيل، عشية لقاء الفريقين، أن "بايرن سيحتاج كثيرا لمشجعيه من أجل أن تكون الأجواء مذهلة، نحن بحاجة لدعم جماهيرنا، حتى في اللحظات الأكثر صعوبة، نحن والجماهير نحتاج لصنع أجواء تمنحنا الأفضلية" مؤكدا أن ذلك يعد سلاحا مهما لترجيح كفة الفريق.

وتابع توخيل، الذي قاد تشيلسي الإنجليزي للتتويج بطلا لأوروبا عام 2021: "حين تواجه ريال مدريد فإنك تواجه أيضا هالة الفريق والأسطورة التي تحيط به، تركيزنا ينصب بالكامل على المباراة."