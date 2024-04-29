توخيل يكشف السلاح الأبرز لحسم موقعة الذهاب أمام ريال مدريد
أكد الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، أن جماهير فريقه قادرة على صنع أجواء خاصة عند استضافة العملاق الإسباني ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا غدا الثلاثاء، مشددا على دور الجماهير في دعم اللاعبين من أجل بلوغ النهائي.
وبينما يسعى بايرن ميونخ الألماني لحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه، سيكون طريقه نحو مجد قاري جديد صعبا أمام ريال مدريد المتوج بضعف عدد ألقاب الفريق البافاري، ومع ذلك، أكد توخيل، عشية لقاء الفريقين، أن "بايرن سيحتاج كثيرا لمشجعيه من أجل أن تكون الأجواء مذهلة، نحن بحاجة لدعم جماهيرنا، حتى في اللحظات الأكثر صعوبة، نحن والجماهير نحتاج لصنع أجواء تمنحنا الأفضلية" مؤكدا أن ذلك يعد سلاحا مهما لترجيح كفة الفريق.
وتابع توخيل، الذي قاد تشيلسي الإنجليزي للتتويج بطلا لأوروبا عام 2021: "حين تواجه ريال مدريد فإنك تواجه أيضا هالة الفريق والأسطورة التي تحيط به، تركيزنا ينصب بالكامل على المباراة."
وتأهل بايرن لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ الفوز باللقب في 2020، بينما توج ريال مدريد صاحب أكبر عدد من التتويجات (14 مرة) بالبطولة آخر مرة في 2022.
وفيما تحوم الشكوك حول مشاركة عدد من أبرز لاعبي بايرن ميونيخ في المباراة، من بينهم صانع الألعاب جمال موسيالا (21 عاما) الذي سجل 12 هدفا وصنع سبعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، قال المدرب الألماني: "حتى الآن، لا شيءَ مؤكدًا بنسبة 100 %، من المؤكد أن كونراد لايمر وماتيس دي ليخت ودايو أوباميكانو سيخضعون لفحوصات قريبة، تبدو الأمور بخير بالنسبة لكونراد، ونحتاج أيضا للانتظار لنرى ماذا سنقرر بشأن موسيالا وليروا ساني".
ويلعب بايرن مباراة الذهاب، غدا الثلاثاء، على ملعبه، فيما يخوض مواجهة الإياب بعد أسبوع على ملعب سان تياغو بيرنابيو، وفي حال التأهل سيواجه في النهائي يوم 1 يونيو الفائز في نصف النهائي الآخر بين مواطنه بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي.