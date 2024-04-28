رسالة نارية من بايرن ميونخ لجماهيره قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)
وجه بايرن ميونخ رسالة نارية لجماهيره قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 8 مايو.
ونشر بايرن ميونخ مقطع فيديو للاعبيه جوشوا كيميتش وتوماس مولر ومانويل نوير يطالبون فيه جماهير الفريق بارتداء اللون الأحمر.
وكتب بايرن ميونخ على منصة "X": "ارتدِ اللون الأحمر وادعم فريقنا بألواننا! جنبًا إلى جنب مع معجبينا الذين يقفون خلفنا".
ويسعى بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني الذي توج به باير ليفركوزن.
وتفوق ريال مدريد على بايرن ميونخ في آخر ثلاث مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.
وفاز ريال مدريد على بايرن ميونخ 1/0 و4/0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014، وفاز ريال مدريد مجددا في ربع النهائي 2/1 و4/3.
وآخر مواجهة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ كانت في نصف نهائي نسخة 2017/2018 وفاز ريال مدريد 2/1 وتعادلا 2/2.
ويلعب المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في النهائي مع المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.
ونال ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة آخرها موسم 2021/2022، في حين نال بايرن ميونخ اللقب 6 مرات آخرها موسم 2019/2020.