رسالة نارية من بايرن ميونخ لجماهيره قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

وجه بايرن ميونخ رسالة نارية لجماهيره قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 8 مايو.

ونشر بايرن ميونخ مقطع فيديو للاعبيه جوشوا كيميتش وتوماس مولر ومانويل نوير يطالبون فيه جماهير الفريق بارتداء اللون الأحمر.

وكتب بايرن ميونخ على منصة "X": "ارتدِ اللون الأحمر وادعم فريقنا بألواننا! جنبًا إلى جنب مع معجبينا الذين يقفون خلفنا".

ويسعى بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني الذي توج به باير ليفركوزن.

وتفوق ريال مدريد على بايرن ميونخ في آخر ثلاث مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.